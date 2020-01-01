  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة: التعليم الإلكتروني لا يُعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل الوجاهي

الإثنين 21 سبتمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: التعليم الإلكتروني لا يُعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل الوجاهي



غزة /سما/

قال أيمن اليازوري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاثنين 21 أيلول/ سبتمبر 2020، إن العالم على ما يبدو غير راضٍ عن مستوى التعليم الإلكتروني؛ لأنه لا يعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل التعليم الوجاهي.

وأضاف اليازوري لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية، أن هذه فترة استثنائية، ويجب أن نجتازها بأقل الخسائر، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، تدرك هذا الأمر، وتعمل على اجتيازها.
 
وأعرب عن أمله أن نتعافى عاجلاً من الحالة الوبائية في قطاع غزة من أجل العودة إلى التعليم الوجاهي في كافة المؤسسات التعليمية المختلفة، سواء المدارس أو الجامعات أو رياض الأطفال وغيرها.

وتابع اليازوري: لا نريد للطالب أن يحمل معدلات عالية بالتعليم الإلكتروني، وهي مفرغة من محتواها العملي، معرباً عن أمله في انتهاء الحالة الوبائية، والعودة إلى التعليم المباشر في غزة، بأسرع وقت.

وكانت وزارة التربية والتعليم، بغزة، قد أعلنت سابقاً، أن لديها خطط جاهزة للدوام الجزئي للطلاب في هذه الفترة، وهو السيناريو الأقوى المطروح بقوة في حال اتخذ القرار باستئناف الدراسة في قطاع غزة.

وقالت: إن عملية تطبيق الدوام الجزئي غير محددة بتواريخ زمنية، بل هي في إطار تقييم الحالة العامة في غزة، والقرار النهائي بخصوص استئناف الدراسة، سيتم اتخاذه من خلال اللجنة الحكومية المختصة.

 

#غزة #التربية والتعليم #العودة الى المدارس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

حماس تعلق على تصريحات الرئيس الجزائري بشأن التطبيع مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

القدرة: الفترة المقبلة حساسة وحرجة.. وهناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في غزة

333

صور: "ماتياس شمالي" يشارك موظفي الاونروا تنظيف مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة

فيروس

ملادينوف: منظمة الصحة العالمية سلّمت غزة اليوم 20 ألف مسحة إضافية لفيروس كورونا

الصحة : 9 حالات وفاة و تسجيل 611 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين

79891

مدونة إسرائيلية تكشف أسماء سرية لضباط بالجيش .. لهذا السبب