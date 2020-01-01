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القدرة: الفترة المقبلة حساسة وحرجة.. وهناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في غزة

الإثنين 21 سبتمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: الفترة المقبلة حساسة وحرجة.. وهناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في غزة



غزة /سما/

أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار القدرة في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إلى أن الفترة المقبلة حساسة وحرجة، منوهاً إلى أنه في فصلي الخريف والشتاء ستكثر الإصابة بالفيروسات المختلفة، وقد تتشابه مع أعراض (كورونا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

و أكد القدرة، أن هناك سيطرة كاملة على الخارطة الوبائية في قطاع غزة، وهناك متابعة حثيثة، ولا يوجد إصابة تم تسجيلها، وغير معروفة خارطة المخالطين لها.

وقال: "منحنى تسجيل الإصابات المنخفض، يبشر بخير، لكننا لا زلنا في مرحلة الاستجابة لزيادة التقصي الوبائي، وكلما التزم المواطن بإجراءات السلامة، سنشهد انخفاضاً في معدلات الإصابة، والمواطن هو صمام الأمان لمجتمعه".
 

#اشرف القدرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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