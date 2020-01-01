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"مباحث كورونا" تُغلق 131 محلاً ومنشأة مُخالفة لإجراءات السلامة

الإثنين 21 سبتمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مباحث كورونا" تُغلق 131 محلاً ومنشأة مُخالفة لإجراءات السلامة



غزة /سما/

أغلقت مباحث "كورونا" بالشرطة، 131 محلاً تجارياً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي للمباحث، شملت تلك المنشآت: محالاً لبيع المواد الأساسية والخضروات، ونقاط بيع، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية، ونوادٍ رياضية، وشاليهات مخالفة.

وأوضحت المباحث أنها حررت تعهدات بحق 34 محلاً ومنشأة أخرى؛ لعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أظهر التقرير أن فرق "مباحث كورونا"، وبالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، أوقفت 18 من أصحاب تلك المحال المخالفة، نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 85 مواطناً خرقوا تعليمات حظر التجوال في ساعات المساء.

جدير بالذكر، أنه يتم إحالة الموقوفين والتعهدات المكتوبة إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة، بحسب كل قضية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وتواصل دوائر المباحث العامة ومباحث كورونا، جولاتها الدورية في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال، والمنشآت، والمؤسسات في القطاعات كافة، بإجراءات السلامة المفروضة حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من الإصابة بفيروس كورونا.

#غزة #مباحث كورونا #فيروس كورونا

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