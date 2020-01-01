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وزيرة الصحة: مواد فحص فيروس كورونا ستكون متوفرة مساء اليوم

الإثنين 21 سبتمبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: مواد فحص فيروس كورونا ستكون متوفرة مساء اليوم



رام الله /سما/

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن مواد فحص فيروس كورونا ستكون متوفرة في مختبرات وزارة الصحة مساء اليوم.

وأشارت الكيلة في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أن مختبرات وزارة الصحة قد خفّضت عدد الفحوصات، اليوم نتيجة للشح الكبير في عدد المواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحص.

وأضافت ان الانخفاض الكبير في عدد المواد جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً، من أجل توسيع دائرة الفحص والتأكد من سلامة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وذكرت الكيلة، أن طواقم الطب الوقائي والطواقم المخبرية تواصل العمل على مدار 24 ساعة من أجل فحص كافة العينات، وإصدار النتائج بأسرع وقت، لتحديد المصابين وتقديم الإجراءات الصحية والطبية اللازمة لهم.

وناشدت كافة المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية، حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار العدوى.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا

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