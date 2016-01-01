جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في انطلاق فعاليات الاولمبياد الدولي للمعلوماتية

الخليل /سما/

شاركت جامعة بوليتكنك فلسطين في فعاليات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الثاني والثلاثين وذلك بمُشاركة (88) دولة حول العالم، حيث تم مُشاركة أربعة متسابقين من دولة فلسطين، وذلك تحت رعاية دولة رئيسة دولة سنغافورة – السيدة حليمة يعقوب، كما وأشرف على الفريق د. موسى ارفاعية من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب بالجامعة وهو منسق الأولمبياد الفلسطيني للمعلوماتية (POI) ومسؤول مسابقة البرمجة الفلسطينية للجامعات (PCPC).

وقد انطلقت الفعاليات في سنغافورة لمدة أسبوع كامل عن بعد في ظل جائحة كورونا، وافتتحت الأولمبياد بكلمة ترحيبية أثنت فيها السيدة يعقوب على القائمين والمُشاركين في الأولمبياد والذين يعتبرون نخبة من يمثل بلادهم في مجال المعلوماتية والبرمجة كما وشددت على أهميّة تكنولوجيا المعلومات في تطور العالم بجميع قطاعاته وكذلك اهميّة تعليم البرمجة للأجيال الشابة في تقدم الامم.

ويعتبر الأولمبياد الدولي للمعلوماتية اكبر واعرق منافسة برمجة الحاسوب في العالم، وهو عبارة عن منافسة دولية سنوية في مجال البرمجة المُتقدمة للحاسوب لفئة الشباب يجري تنظيمها في إحدى الدول الاعضاء وذلك بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والتي اطلقت هذا الاولمبياد عام 1989.

ويشارك الفريق الفلسطيني هذا العام برعاية مؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية وجمعية الحاسبات الفلسطينية حيث يمثل فلسطين المتسابقين محمد ملحم، باسل حجاز، نيقولا ابو سعد وربا كتوت. والمدرب صامد حجاجلة عضو اللجنة التنظيمية للأولمبياد الفلسطيني والمدرب في مؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية. ولقد تم اختيار المتسابقين الأربعة بعد عقد الأولمبياد الفلسطيني الرابع للمعلوماتية الشهر الماضي بمُشاركة أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة من مختلف المحافظات الفلسطينية والذي أشرف عليه ا. امجد الحسيني استاذ البرمجة في جامعة الخليل وعضو اللجنة التنظيمية في مسابقة البرمجة الفلسطينية (PCPC)، و م. خالد الجعبة من شركة عسل .

ويتمثل الهدف من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في تحفيز الاهتمام بالمعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسوب بين الأجيال الشابة إلى جانب اجتذاب الطلبة الموهوبين من مختلف البلدان لمُشاركة تجاربهم العلمية والثقافية مما يعزز مهارات المشاركين في مجال تطوير البرمجيات. وتعتمد المنافسة على استخدام مهارات البرمجة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل حياتية مختلفة، إذ يجب على المتنافسين إظهار المهارات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات مثل التحليل وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة والاختبار. ويعقد الأولمبياد كل عام على مدار أسبوع يتخلله نشاطات علمية واجتماعية للطلبة المُشاركين وايضاً مؤتمر علمي يناقش تجارب الدول في أساليب وتطورات تعليم البرمجة والتطورات الحديثة في الخوارزميات، ويحظى الأولمبياد باهتمام كبير من قبل المؤسسات الدولية المعنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور زين صلاح أنّ دولة فلسطين قد انضمت الى اسرة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية من خلال مُبادرة من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب في جامعة بوليتكنك فلسطين منذ عام 2016 كنتيجة نجاح تجربتها في تدريب طلبة المدارس من خلال عقد مخيمات صيفية في مجال البرمجة التنافسية. ويشارك فريق خاص من المدربين في مسابقة البرمجة للجامعات (PCPC)من الوطن والدول الشقيقة في تدريب المشاركين في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية. ولقد ساهمت مؤسسة الاتصالات للتنمية المجتمعية في رعاية مشاركة الفريق الفلسطيني وفي عقد دورات تدريبية لهم هذا العام والعام الماضي في دولة أذربيجان.