صور: "ماتياس شمالي" يشارك موظفي الاونروا تنظيف مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة

غزة / سما/

شارك مدير شئون الأونروا في غزة، ماتياس شمالي موظفي صحة البيئة في عملهم صباح اليوم لتنظيف المخيم في خانيونس- جنوبي قطاع غزة.

وقالت الاونروا في بيان لها "لقد استمرت الأونروا في الحفاظ على نظافة المخيمات في قطاع غزة و خاصة في ظل انتشار فايروس كوفيد 19"

وكان شمالي شارك فرق التوزيع في إيصال المساعدات الغذائية للاجئين في الحجر الصحي في منازلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة . ي

وقال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان موظفيها وعلى راسهم مدير العمليات "ماتياس شمالي" يواصلون توصيل المساعدات الغذائية للاجئين في منازلهم، بعد توقف لفترة قصيرة من الزمن بعد أن أصدرت السلطات المحلية تعليمات بفرض قيود على الحركة في قطاع غزة بسبب تأكيد حالات إصابة بفيروس كوفيد 19 محليًا.

واضاف ابوحسنه "منذ 10 سبتمبر، تلقت الاف العائلات في الحجر الصحي طرودهم الغذائية الكاملة في منازلهم" موضحا "تخطط الأونروا لطرح هذا النهج المعدل على نطاق أوسع للوصول إلى جميع اللاجئين الذين ينتظرون الحصول على المساعدة الغذائية، علما أن توزيع الطرود الغذائية يعد أولوية قصوى لدعم جميع الأسر في وقت قصير".