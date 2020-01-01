بيت لحم تحصل على عضوية شبكة "يونسكو" العالمية لمدن التعلم

بيت لحم / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، حصول مدينة بيت لحم على عضوية شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" العالمية لمدن التعلم، والتي تهدف للمساهمة في بناء القدرات وصياغة أدوات جديدة لتطوير وتنفيذ ورصد مدن التعلم، ودعم وتسريع ممارسة التعلم مدى الحياة، من خلال أنشطتها في مجال الحوار، والتعلم من الأقران، والتعاون بين المدن الأعضاء.

واعتبرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين، هذه العضوية، إنجازا فلسطينيا هاما لمدينة بيت لحم على وجه التحديد، لما فيه من مساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الهامة في مجال التعلم، والمتمثلة بضمان التعليم الجيد بصفة عادلة ودون إقصاء، وتوفير إمكانيات للتعلم مدى الحياة للجميع وبشكل مستدام ومرن، وأشارت اللجنة الوطنية التي تابعت تقديم الملف للمنظمة، إلى أن الإعلان عن العضوية سيتم خلال احتفالية تقيمها "اليونسكو" للإعلان عن أعضاء الشبكة الجدد، يوم الأربعاء المقبل.

وثمن أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس الجهود الحثيثة لبلدية بيت لحم، وسرعة الاستجابة والتفاعل مع هذا الإعلان الدولي وإعداد وتقديم الملف، وما سيترتب عليه من فرصة لتكون مدينة بيت لحم بين دول العالم المهتمة في هذا الشأن.

وشبكة "اليونسكو" العالمية لمدن التعلم هي شبكة دولية ذات توجه لتوفير الإلهام والدراية وأفضل الممارسات التي يمكن لمدن التعلم في جميع مراحل التنمية أن تستفيد بشكل كبير منها، من خلال مشاركة الأفكار مع المدن الأخرى، حيث توجد بالفعل حلول للقضايا التي تنشأ مع تطور مدينة تعلم واحدة في مدن أخرى، وتدعم الشبكة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولا سيما الهدف الـ4 (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع) والهدف الـ11 (جعل المدن شاملة وآمنة، مرنة ومستدامة).