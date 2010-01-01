9 أسباب للتجاعيد ليس لها علاقة بالشيخوخة

وكالات / سما /

نشرت مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن أسباب ظهور التجاعيد التي ليس لها علاقة بالشيخوخة.



وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه عادة ما يربط الناس الخطوط الدقيقة حول العينين وخطوط الضحك بمسألة التقدم في السن.

صحيح أن بشرتك تفقد مرونتها بسبب التقدم في السن ويمكن أن تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة في الظهور، لكنها قد تكون أحيانا غير مرتبطة بالشيخوخة.

فمن شأن نمط الحياة والعوامل البيئية أن تؤثر على مظهرك الجسدي، بما في ذلك سوء التغذية وقلة النوم والضغط المزمن.



1. الشمس



ذكرت المجلة أن السبب الأكبر لظهور التجاعيد هو التعرض لأشعة الشمس. يمكن أن تؤدي كل من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة، التي تخترق أعمق طبقات الجلد، والأشعة فوق البنفسجية "ب" التي تسبب حروق الشمس، إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد. وهذا يعني أن البقاء بعيدا عن الشمس لا يحميك من سرطان الجلد فحسب، بل سيحافظ على شبابك أيضا.



لحماية بشرتك، تأكدي من وضع واقي الشمس ذي عامل وقاية لا يقل عن 30 يوميا. عند الخروج في الشمس، وخاصة إذا كنت ستسبحين في الماء، تأكدي من إعادة وضع واقي الشمس الخاص بك في كثير من الأحيان.



2. التلوث



قد لا تعطين أهمية كبيرة للبيئة التي تعيشين فيها، ولكن قد يكون لها تأثير كبير على تلك التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة. حسب دراسة نشرت سنة 2010 في مجلة "الأمراض الجلدية الاستقصائية" تبين أن النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية لديهن تجاعيد وبقع عمرية أكثر من اللاتي يعشن في المناطق الريفية على مدار 24 سنة.

إذا كنت تعيشين في مدينة مكتظة بالسكان، فتأكدي من غسل وجهك ليلا قبل النوم لإزالة جزيئات التلوث.



3. قلة النوم



أنت تعلمين أن الحصول على قسط كاف من النوم ضروري لمساعدتك على أن تكوني بأفضل حال، ويمكن أن يساعدك أيضا على إنقاص الوزن. لكن هل تعلمين أنه يمكن أن يساعد بشرتك أيضا على البقاء ناعمة؟



تقول مارال ك. سكيلسي، أخصائية الأمراض الجلدية ومديرة مركز جراحة الجلد في واشنطن: "إن قلة النوم تساهم في ظهور التجاعيد لأن درجة حموضة الجلد تتغير بسبب عدم الحصول على قدر كاف من النوم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجسم على طرد السموم أثناء النوم". تأكدي من الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم للتمتع بأقصى قدر من الفوائد الصحية.



4. التوتر



أوضحت المجلة أن جدول العمل الممتلئ أو المشاكل الشخصية لا تؤثر فقط على صحتك العقلية والعاطفية، بل يمكن أن تؤثر عليك جسديا أيضًا. تقول سكيلسي: "يزيد الإجهاد من مستويات الكورتيزول ما يقلل من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد.

وهذه هي الهياكل الداعمة الأساسية التي تمنع الجلد من الترهل وتحارب تطور التجاعيد. حاولي إيجاد طرق للتخلص من التوتر، سواء كان ذلك في نزهة بعد العشاء أو الخروج مع الأصدقاء أو زيارة أخصائي.



5. السكريات



نقلت المجلة عن طبيبة الأمراض الجلدية كريستينا غولدنبرغ أن "تناول الكثير من السكر سيؤدي بالتأكيد إلى الشيخوخة المبكرة. يمر السكر الذي وقع استهلاكه بعملية تسمى "إضافة الجزيئات السكرية للبروتينات"، التي تتضمن الارتباط ببروتينات مختلفة في أجسامنا. لسوء الحظ، تشتمل هذه البروتينات على الكولاجين والإيلاستين.

من خلال الارتباط بهذه المكونات الأساسية للجلد، يضعف السكر الكولاجين والإيلاستين، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. تنتج عملية إضافة الجزيئات السكرية للبروتينات أيضا منتجات سامة تسبب الشيخوخة المبكرة".



للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية والجمالية، حاولي الاستغناء عن السكر لمدة أسبوعين. سيكون لديك المزيد من الطاقة وستفقدين الوزن وستبدئين في الحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



6. تقليص العينين



إذا كنت ترتدين نفس النظارات لسنوات وتحتاجين بشدة إلى وصفة طبية جديدة، فأنت لا تؤذين عينيك فقط. وبحسب غولدنبرغ: "إن تقليص العينين وتعبيرات الوجه الأخرى تنتج عن تقلص العضلات. وكلما زاد استخدام هذه العضلات، أصبحت أقوى. لكن حركات عضلات الوجه تؤدي إلى تقلص خلايا الجلد وبالتالي تشكل التجاعيد. يؤدي تقليص العينين المفرط إلى ظهور تجاعيد أعمق وفقدان مرونة الجلد".

قومي بزيارة طبيب العيون الخاص بك للحصول على وصفة طبية مناسبة في أسرع وقت ممكن، وارتدي النظارات الشمسية عندما تكونين في الشمس.



7. الشرب من الشفاطة



من المؤكد أن شرب السوائل الداكنة مثل الشاي المثلج والشراب البارد من الشفاطة يمكن أن يحمي أسنانك من البقع، ولكنه قد يتسبب أيضا في ظهور التجاعيد حول فمك.

على غرار الطريقة التي يتسبب بها تقليص العينين في ظهور التجاعيد حول تلك المنطقة، فإن الشرب من الشفاطة يخلق خطوطا دقيقة حول شفتيك.

8. البشرة الجافة



أوردت المجلة أن البشرة الجافة ليست فقط مزعجة، بل يمكن أن تضيف سنوات إلى عمرك الحقيقي. في هذا الصدد، تقول سكيلسي إن البشرة الجافة بشكل مزمن هي الأكثر عرضة لظهور التجاعيد. لذلك، تأكدي من ترطيب بشرتك ليلا ونهارا، وخاصة وجهك. إن تطبيق كريم مغذ أسفل العين فكرة جيدة أيضا لأن الجلد الموجود في تلك المنطقة يكون أرق وأكثر عرضة للخطوط الدقيقة.



9. التدخين



ذكرت المجلة أن التدخين يعد ثاني أكبر مسببات التجاعيد بعد التعرض للشمس. لا يؤدي وضع السيجارة في فمك إلى ظهور الخطوط الدقيقة فقط، ولكن السموم الموجودة في السيجارة نفسها قد تؤدي إلى شيخوخة الجلد.

توضح سكيلسي أن "النيكوتين الموجود في السجائر يضيق الأوعية الدموية في الجلد، ما يجعله أكثر عرضة للتجاعيد لأن العناصر الغذائية الحيوية لا يمكن أن تصل إلى البشرة". ويرتبط التدخين بسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.