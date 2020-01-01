طالع : الترتيب الحديث لاقوى 5 جيوش عربية .. سورية والاردن خارج التصنيف

وكالات

صنفت شبكة "آر تي" الروسية باللغة العربية مؤخرا أقوى خمسة جيوش عربية حسب ميزانيتها وعدد الجنود والأسلحة.

في المرتبة الخامسة والمفاجئة، جاء الجيش العراقي المنبعث من جديد. جيش بميزانية 1.7 مليار دولار في السنة يعتبر منخفضا جدا لكن هناك 160 ألف جندي ويتم تدريب العراقيين على أيدي جيوش غربية بقيادة الولايات المتحدة ، والتي تزودهم أيضًا بأفضل الاسلحة وتشمل هذه طائرات F-16 و دباباتM-1A1.

في المرتبة الرابعة ، جاءت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية بعدد قوامه حوالي 45 ألف جندي فقط، ولكن بميزانية ضخمة تبلغ 22.5 مليار دولار ومسلح بأنظمة قتال الأكثر تقدمًا تأتي من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وغيرها.

في المرتبة الثالثة يأتي الجيش الجزائري بإجمالي 130 ألف جندي وميزانية 13 مليار دولار ومعظم تجهيزات هذا الجيش تأتي من روسيا والصين في حين أن هناك تعاون ضئيل مع الأمريكيين.من بين أشياء أخرى ، فهي مجهزة بطائرات مقاتلة روسية من طراز Sukhoi Su-30 و دبابات T-90 و بطاريات صواريخ S-300.

وجاءت في المرتبة الثانية وفقًا لـ RT القوات المسلحة السعودية ، التي تمتلك واحدة من أكبر ميزانيات المشتريات في العالم.السعوديون لديهم 478000 جندي وميزانية دفاع سنوية تبلغ 67.6 مليار دولار.

تشغل القوات الجوية الخاصة بهم النماذج المتقدمة من طائرات F-15 وTyphoon.دبابات M-1A1 أبرامز المدرعة وأكثر من 20 سفينة صاروخية حديثة في الذراع البحرية.

يأتي في المرتبة الأولى الجيش المصري، الذي يحتل أيضًا المركز الرابع عشر في العالم.خلافًا للاعتقاد السائد ، فإن للجيش المصري مصادر تسليح متنوعة.

الجيش المصري هو أحد أكبر الجيوش في العالم ، بمئات الطائرات المقاتلة الأمريكية والفرنسية والروسية.أسطول من القوة الصغيرة وسلاح مدرع تم تعزيزه في العقد الماضي بألف دبابة أبرامز و T-90.

واستثنى من القائمة الجيش السوري الذي يحاول إعادة تنظيم نفسه بعد سنوات الحرب الأهلية، والجيش اللبناني وكذلك الجيش الأردني، الذي يتم تدريبه بشكل أساسي من قبل الأمريكيين.