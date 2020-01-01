تحديات التعليم عن بعد لاطفال الصفين الأول والثاني ،،، مصطفى ابراهيم

نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين تقرير حول التعليم عن بعد، ووفقا للتقرير دعى الخبراء إلى تأجيل دراسة القراءة، واجرت الصحيفة مقابلات مع خمس أكاديميات في مجال التربية وتنمية الطفل وعلم الأعصاب، اتفقت الباحثات على إن التعلم من المنزل في الصفوف الدنيا يمكن أن يخلق فجوات كبيرة في اكتساب مهارات التعلم: ومن الأفضل عدم الدراسة على الإطلاق بدلاً من الدراسة بشكل غير صحيح. وان عواقب عدم وجود إطار عمل في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، وأن نتيجة ذلك أن الصورة التي تظهر معقدة، فمن ناحية، لا يوجد إلحاح خاص لتعلم القراءة والكتابة في سن السادسة.

من ناحية أخرى، قد تؤدي فترة طويلة بدون أطر إلى توسيع الفجوات، الموجودة بالفعل، بين الأطفال الذين سيحصلون على الاهتمام والإثراء الأكاديمي طوال الفترة، وبين أولئك الذين يبقون في المنزل مع عدد أقل من المحفزات الخارجية.



وتضيف الباحثات أن لكل طفل شخصيًا، لن يحدث شيء إذا بدأ تعلم القراءة والكتابة في الصف الثاني، وفقا لما قالته إستر عدي يافا، رئيسة برنامج تنمية الطفل في كلية التربية بجامعة بار إيلان، ليس الأمر أننا سنفتقد، نافذة الفرصة لتعليم القراءة إذا انتظرنا بضعة أشهر.



في بعض البلدان حول العالم، على سبيل المثال في فنلندا، يبدأ الناس في تعلم القراءة والكتابة فقط في سن السابعة، في الصف الثاني. وتقول الدكتورة رونيت رام تسور، باحثة الدماغ، أن الفترات الحرجة للتعلم تمتد على مدى فترة طويلة من الزمن، لذلك لا داعي للخوف من التأخير لعدة أشهر في اللغة أو الدراسات الحسابية.



الخوف من شيئ آخر، ويتعلق بالفجوات التي ستتعمق بين الطلاب ومع ذلك، هناك أطفال يأتون إلى الصف الأول عندما يستطيعون القراءة، وفي الفصول الدراسية الكبيرة والمزدحمة كما هو الحال في إسرائيل، يصعب على المعلم مخاطبة الجميع. في الوضع الحالي، ستزداد الفجوات فقط: سيكون هناك آباء يبذلون قصارى جهدهم لتعليم الأطفال بأنفسهم. من الصعب تجسيرهم، حقيقة أن الفجوات التعليمية بين الأطفال تظهر في سن مبكرة جدًا، اعتمادًا على المنزل الذي نشأوا فيه، معروفة منذ سنوات.



حللت دراسة أمريكية شهيرة في التسعينيات، مفردات الأطفال الصغار منذ الولادة وحتى سن الثالثة، كانت مفردات أطفال العائلات ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي العالي أعلى بعدة مرات من الأطفال الذين ينتمون إلى خلفيات أضعف، كما أظهروا أن مفردات الأطفال الصغار تتأثر بشكل كبير بمفردات والديهم.



وأشارت الدراسات على مر السنين إلى تداعيات إضافية للتباينات الاجتماعية والاقتصادية في قدرات الطلاب، ليس فقط المفردات ولكن القدرات المعرفية مثل الذاكرة والتخطيط والمرونة العقلية. يمكن للمدرسة، ربما، تضييق هذه الفجوات إلى حد ما، في غيابه ستزداد الفجوات عمقا. تقول البروفيسور راشيل شيف، رئيسة قسم صعوبات التعلم في جامعة بار إيلان: "يمكن الافتراض أن المجموعة التي ستتأثر بشكل كبير بغياب إطار العمل هي الأطفال من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني". أولئك الذين يكون الضرر أكبر بالنسبة لهم هم الأطفال في الصفوف الدنيا، هذا هو الوقت الذي يتم فيه اكتساب القراءة والكتابة، المهارات التي تؤثر على القدرات الأكاديمية والعاطفية في السنوات اللاحقة، وتذكر أن التقاعس عن العمل هو تراجع، خاصة في وقت حرج للتنمية.



لكن القلق لا يتعلق فقط بالطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية ضعيفة، حتى في العائلات الأكثر رسوخًا، هذه الفترة ليست بسيطة، وقد يشعر الأطفال الصغار بالعواقب، الآباء في صراع ، هم أنفسهم يعملون، سيكون هناك آباء لن يكونوا قادرين على الاستثمار في الأطفال، ولن يكونوا قادرين على تزويدهم بالمحفزات المناسبة، ستزداد الفجوات.



خيانة الامانة



السؤال هو ماذا يحدث عندما لا توجد مدرسة؟ يقول رام تسور، "إذا لم يتم فعل أي شيء وكان الطفل يحدق في التلفاز طوال اليوم، فمن المحتمل أن تتأثر عمليات التعلم، ولكن إذا كان المنزل أرضًا ممتعة وخصبة، فبالطبع يمكن تطوير المهارات المعرفية هناك أيضًا، وليس فقط في المدرسة".



في بعض المجالات، على سبيل المثال في تطوير التفكير الإبداعي، قد تكون هناك ميزة لبيئة المنزل: البيئة المنزلية أقل التزامًا بالجداول الزمنية، وتسمح بمزيد من التقلب في الفكر، وبالتالي تسمح بتكامل أكثر إنتاجية للشبكات العصبية التي تعزز عنصر التفكير الإبداعي للطفل.

وتذكر أنه من الصعب، بل من المستحيل، فصل الحالة العقلية للأطفال عن قدرتهم على التعلم والتطور المعرفي، للمتعة عنصر مهم في التعلم: فبدونها يضعف الحافز للتعلم ونتيجة لذلك تضعف القدرة على الانتباه. إنها تخلق مشكلة في الذاكرة قصيرة المدى، وبالتالي فإن فرصة وصول المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى لا شيء.

وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة البيئة التي توفر للأطفال بنية تحتية أفضل للتعلم، يعتبر التفاعل الاجتماعي أيضًا ذا أهمية كبيرة في تطوير التعلم . الحالة النفسية للأطفال مقلقة بشكل خاص للدكتورة نيرا فالا، رئيسة قسم الطفولة المبكرة في كلية اللاهوت في كيبوتسات، الطفل هو شخصية كاملة، الأطفال خاصة في رياض الأطفال لا يتعلمون الأرقام وأوراق العمل فقط. إنهم يتعلمون مما يتعلمونه من البيئة، مما يعبر عنه الكبار، وفي هذه الأيام، يعبر البالغون من حولهم غالبًا عن الضيق، وربما حتى معاملة الأطفال كعبء.

قد تكون مشكلة أخرى هي أن ثقة الأطفال في النظام تتعرض للخطر، لم يتم بعد تأسيس ثقة الأطفال في الإطار الجديد، وقد تم إخبارهم بالفعل، مرحبًا، اذهب إلى المنزل، "العلاقة. العلاقات الاجتماعية.

القدرة على معالجة المشاعر



في الأسبوع الماضي، قبل ساعات فقط من دخول نظام التعليم في شكل التعلم عن بعد، أصدرت وزارة التعليم إرشادات للتعلم عن بعد في المدارس الابتدائية. وفقًا للبرنامج ، يجب الجمع بين الجانب العاطفي والاجتماعي والجانب الأكاديمي. في الصفوف 1-2 ، يجب الاستمرار في تعزيز "اكتساب اللغة المكتوبة"، في نظام ساعات نموذجي نشرته الوزارة، يوصى المدرسون بتدريس الرياضيات واللغة لمدة أربع ساعات يوميًا في الصفوف الدنيا.



تعتقد عدي يافا أن قرار تحويل المنهج العادي إلى شكل التعلم عن بعد في زوم يمثل تحديًا كبيرًا إلى المستحيل، خاصة في الأعمار التي يتم فيها اكتساب المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة، عندما لا يكون لدى الطفل إرشادات، ولا يستطيع المعلم حقًا متابعة وملاحظة ما إذا كان يقرأ بشكل صحيح، وإذا كان يكتب بشكل صحيح، فقد يكتسب الطفل أنماطًا من السلوك غير الصحيح. في هذه الأشياء، من الأفضل عدم التعلم على الإطلاق من التعلم بشكل غير صحيح.

هذه أشياء يصعب تصحيحها. تؤمن أدي يافا، مثل كاتسير، بضرورة تغيير نهج وزارة التربية والتعليم، من الخطأ الاعتقاد بأن كل شيء يسير كالمعتاد، ولكن في التعلم عن بعد، كما تقول أدي يافي. يمكن لوزارة التعليم أن تقول: نحن نغير المناهج في الصفين الأول والثاني. يمكنك الآن التركيز على شيء آخر، على سبيل المثال، ألعاب الطاولة، أو التشكيل، وتعليم الكتابة والقراءة لاحقًا. من الصعب جدًا محاولة تعليم القراءة والكتابة عبر زووم، هناك أشياء يمكن ممارستها فعليًا من خلال الكمبيوتر، مثل تعلم التحدث بالتناوب وإجراء محادثة محترمة بين الطلاب .

يعتقد البروفيسور تامي كاتسير، من مركز القراءة لأبحاث الدماغ وصعوبات التعلم في جامعة حيفا، أن تعليم الكتابة والقراءة لن يتضرر نتيجة التأخير لبضعة أشهر، يمكن سد الثغرات بسرعة كبيرة، وقبل سن السادسة على أي حال لا تنضج جميع أنظمة الدماغ. سيمتلك الأطفال الجانب التقني ذلك غير مقلق.

لكن القراءة ليست مجرد مهارة فنية، يؤدي التعرض للغة والقراءة إلى إثراء المفردات، وتحسين قدرات الذاكرة، وله أيضًا أهمية عاطفية: فمثلا، تتطور قراءة القصص لدى الأطفال من التعاطف مع الآخر، يمكن أيضًا شراؤها في المنزل، من خلال ما كانت تحاول الترويج له في إسرائيل لسنوات: قراءة الكتب مع العائلة.



وتضيف في هذا الوقت بالتحديد، يحتاج نظام التعليم إلى تغيير منهجه، بشكل أفضل مبكراً، تركيز أقل على الجوانب الفنية للتعلم والمزيد من المهام في كتب العمل، والمزيد من العمل على تعبير الطلاب الصغار، شدد على الأطفال الذين سيكتبون الصفحة 13 من الكتيب، وافتقدوا الصورة الكبيرة، هذه فرصة لإعادة القراءة من أجل المتعة، والقدرة على معالجة المشاعر. يمكن لطفل الصف الثاني أو الثالث أن يكتب كيف يشعر ويرسل إلى المعلم، على سبيل المثال، يجب أن يقلل النظام من الإجهاد في أماكن معينة، من التعلم التقني، ويساعد في تطوير معرفة القراءة والكتابة من خلال القراءة. القصص المسجلة أيضا والبودكاست والتشجيع على القراءة.

الموقف يجب أن يتغير، لا يحتاج الأطفال منا أن نعلمهم الآن عن المثلث والمربع، يجب أن يعرفوا أن الكبار يستمعون إليهم، يرون احتياجاتهم، حساسون لاحتياجاتهم، هذا، يمكن للمدرسين وخاصة معلمي رياض الأطفال القيام به حتى أثناء الإغلاق، يكفي لمعلمة الحضانة أن تتصل بالطفل وتقول: مرحبًا أيها اللطيف، كيف حالك؟ لا نحتاج الى اكثر من ذلك.