مدونة إسرائيلية تكشف أسماء سرية لضباط بالجيش .. لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

في ثاني خرق للرقابة العسكرية الإسرائيلية، كشفت مدونة "تيكون عولام" العبرية، اليوم الاثنين، عن اسم قائد وحدة "شلداغ" -وهي وحدة كوماندو ونخبة في سلاح الجو الإسرائيلي-، ويدعى "أيو كيوف"، وهو عربي درزي من بلدة عسفية.



وذكرت المدونة الإسرائيلية، أن من بين أسباب كشفها لأسماء ضباط الجيش الإسرائيلي السرية؛ هي ممارسات الجيش العنصرية، وتحديداً بعد مقتل المقدم الدرزي محمود خير الدين خلال عملية خانيونس "الفاشلة" ورفض "الدولة" إعطائه تصريحا لبناء منزل عائلته.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت امس الأحد عن "انكشاف اسم قاتل القيادي في ​حزب الله​ ​عماد مغنية​"، مشيرة الى ان مدونة "تيكون عولام" العبرية، نشرت ان نوعم ياريز هو مهندس عملية الاغتيال، وهذا الشخص كان مسؤولاً كبيراً في الموساد".