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الخارجية: الإعلان عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلبة الدارسين في مصر والجزائر

الإثنين 21 سبتمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: الإعلان عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلبة الدارسين في مصر والجزائر



رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن تسيير رحلة اجلاء جديدة للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، وذلك بتاريخ 30/9/2020.

وطالبت الخارجية الطلبة الراغبين في السفر ممن لم يسجلوا على الرحلات السابقة التسجيل على الرابط المرفق، حيث يفتح باب التسجيل في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين الموافق 21/9/2020 ويغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد اللازم لمقاعد الطائرة والبالغ 270، مع اعتماد 20 طالب آخر من الراغبين في السفر على متن هذه الرحلة كـ "احتياط"، وذلك وفق التسلسل الزمني للتسجيل على الرابط.

http://www.mofa.pna.ps/evacuation

كما أعلن الفريق المختص في الوزارة عن فتح باب التسجيل للطلبة الدارسين في الجامعات الجزائرية، ممن لم يسجلوا لدى الوزارة في المرة السابقة. وذلك بدءا من الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين الموافق 21/9/2020 ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة 6 من مساء يوم الغد الثلاثاء الموافق 22/9/2020.

#مصر #ليبيا #الجزائر #الخارجية

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