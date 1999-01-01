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اتحاد كرة الطاولة يستعد لإطلاق بطولة الفئات العمرية

الإثنين 21 سبتمبر 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة الطاولة يستعد لإطلاق بطولة الفئات العمرية



غزة / سما /

قال اتحاد كرة الطاولة إنه اتخذ كافة الترتيبات لإقامة بطولة الفئات العمرية الفردية في قطاع غزة برعاية نادي "تشامبيونز"، وذلك مع تحسن الظروف الصحية، وتوفر إمكانات إجراء البطولة التي تعدُّ ضمن خطة الاتحاد للموسم الجاري 2020.

وقال أديب أبو غزالة رئيس لجنة المسابقات, إنه تم مراسلة الأندية للمشاركة في البطولة التي تشمل 4 فئات عمرية وهي شباب 1999، ناشئين 2002، اشبال 2005، براعم 2008، وإن الاتحاد يدرس توفر السلامة الصحية من خلال مشاركة اللاعبين، خاصة في مقتبل العمر. وذكر أن الاتحاد سيحدد موعداً لإجراء القرعة بين الفرق المشاركة، حيث اتخذت لجنتا المسابقات والحكام التحضيرات للخروج البطولة بصورة مشرفة.

#كرة الطاولة #بطولة

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