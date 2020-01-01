اتحاد الكيك بوكسينغ يختتم محاضرة تدريب وتعليم الفنون القتالية للأطفال

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اختتم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ، المحاضرة العلمية حول تدريب وتعليم الفنون القتالية للأطفال، يوم أمس الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة اكثر من 170 مدرباً ومدربةً من 12 دولة عربية وكوكبة من الاكاديميين العرب بالإضافة الى محمد البكري رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور العراقي عبد الجليل جبار، أستاذ إدارة التدريب الرياضي في جامعة بغداد، العديد من المحاور أبرزها، تطور الطفل البدني والنفسي ومميزات كل مرحلة، وشرح مفصل عن الذاكرة الحركية والبرامج الحركية ومراحل التوافق الحركي وأسس تعليم وتدريب الاطفال والفرق بين التدريب والتعليم.

وأوضح سمير عثامنة، رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ، أن المحاضرة هدفت إلى تعزيز المعرفة لدى مدربين الفنون القتالية وكيفية التعامل مع الاطفال الذين يحتاجون الى مدربين مؤهلين.

وأشار إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم محاضرات أخرى بناءً على طلب المشاركين، من أجل التوسع أكثر في مجال تدريب الأطفال الذي أصبح علماً بحد ذاته.

وشكر عثامنة أكاديمية الأقصى على دورها في إدارة المحاضرة، وثمن جهود المحاضر عبد الجليل جبار، لما قدمه من معلومات قيمة وهامة للمشاركين الذين تفاعلوا بالشكل المطلوب مع المواضيع التي طرحت في الجلسة.