ميسي يُودع أرتورو فيدال برسالة مؤثرة

وكالات / سما /

وجه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رسالة وداعية إلى أرتورو فيدال الذي سينتقل من الفريق الكتالوني إلى إنتر ميلان خلال الساعات القليلة القادمة، في ظل سعي البارسا لتجديد دمائه.

ووصل فيدال إلى مدينة ميلانو، لإجراء الفحوصات الطبية قبل إعلان انتقاله رسمياً إلى إنتر ميلان، مع العلم أن النجم التشيلي أمضى موسمين رفقة برشلونة فاز خلالهما بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

وكتب ميسي عبر حسابه بإنستجرام: “كنت أعرفك فقط من خلال مبارياتنا وكنت دائماً تبدو كظاهرة. لكن بعد ذلك، كنت محظوظاً لمقابلتك شخصياً وفاجأتني أكثر، كانت سنتين تشاركنا فيها أشياء كثيرة”.

وتابع: “لقد جعلت من نفسك شخصاً بارزاً، ولذلك سنفتقدك بغرفة الملابس، أتمنى لك التوفيق بالمرحلة الجديدة مع فريقك الجديد. سنلتقي مرة أخرى بطبيعة الحال”.

ورد فيدال على ميسي، بالقول: “شكراً ميسي، يا فضائي، أنا فخور بأنني لعبت مع أعظم لاعب في التاريخ وأشكرك جزيل الشكر على صداقتك. سأشتاق لك. أراك قريباً”.