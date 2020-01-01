  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تنكل بثلاثة أسرى أثناء عملية اعتقالهم

الإثنين 21 سبتمبر 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح اليوم الإثنين، شهادات جديدة لثلاثة أسرى يقبعون بمعتقلي "الدامون" و"عوفر"، يروون من خلالها تفاصيل اعتقالهم الوحشية وظروف التنكيل بهم.

ومن الإفادات التي سجلها تقرير الهيئة، شهادة القاصر أحمد علقم (17 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، والذي جرى اعتقاله فجراً بعد اقتحام جيش الاحتلال منزله، ومن ثم اعتقاله، حيث لم يتوقف جنود الاحتلال وطوال الطريق عن ضربه بعنف على وجهه وظهره، ومن ثم نُقل إلى مركز تحقيق "عسقلان"، وهناك جرى استجوابه لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين على كرسي صغير، وبقي 9 أيام بمركز توقيف "عسقلان" ومن ثم نُقل إلى قسم (1) بمعتقل "الدامون".

الى ذلك، نكلت قوات الاحتلال بالشاب مصطفى بياري أثناء اعتقاله من منزله صباحاً، حيث انهال عليه الجنود بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده، كما قاموا بضرب رأسه بالحائط عدة مرات، وبعدها جرى اقتياده لمركز توقيف "المسكوبية" لاستجوابه، وطوال التحقيق تعمد المحققون ضربه وإهانته وإذلاله، وبقي 38 يوماً بمركز تحقيق "المسكوبية" وبعدها نُقل إلى سجن "عوفر".

يذكر بأن الأسير بياري تراجع وضعه الصحي عقب التنكيل به أثناء عملية اعتقاله، حيث أصبح يعاني من أوجاع حادة في رأسه وأذنه اليسرى كما أنه يشتكي من مشاكل في النظر، وهو بحاجة لمتابعة طبية لحالته.

كما وتعرض الشاب عبد الله صبح (19 عاماً) من مدينة جنين، الذي جرى توقيفه واعتقاله على إحدى الحواجز العسكرية بالقرب من مدينة طولكرم، لاعتداء جنود الاحتلال بالضرب بشكل تعسفي، وجرى استجوابه بمركز توقيف "حوارة"، حيث بقي فيه لمدة 17 يوماً قبل أن ينقل إلى معتقل "عوفر".

#قوات الاحتلال #أسرى #هيئة شؤون الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

تركي الفيصل يكشف أسراراً خطيرة بشأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

غزة: تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة تعافٍ جديدة

يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل