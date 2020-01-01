ضاحي خلفان يدعو لإقامة دولة واحدة تجمع اليهود والفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

دعا قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، لإقامة دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن هذه أمنيته.

وقال خلفان في تغريدات على موقع "تويتر"، "يسرني ويسعدني أن أتقدم للقادة الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وذلك باندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الإنسان".

وأوضح، "اندماج الفلسطينين مع الإسرائيليين في دولة واحدة أمنيتي.. لأن هذا الحل العادل لبني الإنسان.. كلكم أهل هذه الأرض".

وأضاف، "اليهود والفلسطينيين ما يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية.. على صراعكم العفن.. أهلكتوا 400 مليون إنسان في المنطقة".

وتابع، "حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين أن تكونوا دولة واحدة.. لا يهودي ولا مسلم.. المواطنة ليست بالدين ولكن المواطنة بالأرض التي أنتم عليها تتصارعون".

واختتم قائد شرطة دبي الأسبق، "ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني إسرائيل.. اليوم رئيسها نتنياهو.. وبكره رئيسها البرغوثي؟".

​ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين.