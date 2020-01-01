كابنيت كورونا الإسرائيلي يناقش غدًا تشديد الإغلاق

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد ما يسمى بالمجلس الوزاري "كابنيت كورونا" الإسرائيلي، يوم غد الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة إمكانية تشديد الإغلاق في ظل استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ووزير الصحة بولي إدلشتاين وجهات صحية أخرى يرغبون بتشديد الإجراءات لعملية الإغلاق.

ومن بين ما سيتم مناقشته، إمكانية تقليص العمل في القطاع الخاص وتقييد نشاطات الأسواق وأماكن التجمهر.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن الإغلاق سيشمل القطاع الاقتصادي العام والخاص، وذلك رغم أنه سيتسبب بخسائر كبيرة.

وقال "يسرائيل كاتس" وزير المالية، إنه يعارض بشدة تقليص العمل في القطاع الخاص.