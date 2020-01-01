يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن تقارير عربية، أنه تم تعليق المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس، حول صفقة تبادل أسرى جديدة.



ونقلت يديعوت، صباح اليوم الأثنين، عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه تم تعليق المباحثات بين إسرائيل وحماس، بسبب رفض إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الذين طالبت بهم حماس.



وأضافت الصحيفة، أنه تم تعليق المباحثات، رغم التقارير التي تحدثت عن حدوث اختراق وتقدم كبير في المباحثات بين الطرفين الأسبوع الماضي.



وبحسب يديعوت، نقلت الصحيفة اللبنانية، عن مصدر رفيع بحركة حماس قوله: "إسرائيل ترفض الإفراج عن كافة الأسرى الذين طالبنا بهم".



هذا وكشفت يديعوت النقاب، عن قيام المبعوث الأممي نيكولاي ميلانيدوف، بإجراء مباحثات مع حركة حماس، الأسبوع الماضي، حول مصير الجنود الأسرى بغزة.



ووفقا للصحيفة العبرية، نقل ملانيدوف رسالة إسرائيلية الى حماس مفادها، أن اتمام صفقة التبادل، سيؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.



وأضافت يديعوت، أن حماس متمسكة بموقفها، وأن المصريين وملانيدوف أبلغوها بوقف المباحثات بسبب إصرارها على مطالبها، وتأجيل المباحثات لحين تغيير موقفها.



وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الوفد الأمني المصري سيزور إسرائيل بعد موسم الأعياد الإسرائيلية، للتفاوض مع إسرائيل حول صياغة جديدة تكون مقبولة على الطرفين.