  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن أدهم زياد أبو عيشة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الشاب اسلام صبري مسالمة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

تركي الفيصل يكشف أسراراً خطيرة بشأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

يديعوت: تعليق مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لهذا السبب

الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة