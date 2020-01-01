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الاحتلال يعتقل الناشط خيري حنون من طولكرم

الإثنين 21 سبتمبر 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المسن خيري سعيد حنون (61 عاما)، بعد أن داهمت منزله في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على حنون خلال قمعها لوقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى جبارة والراس وشوفة جنوب شرق طولكرم مطلع الشهر الجاري، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.

وحنون أسير محرر قضى أكثر من 8 سنوات من عمره في سجون الاحتلال، وناشط في الفعاليات المناهضة للجدار والاستيطان، وعضو لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طولكرم.

#الاحتلال #طولكرم

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