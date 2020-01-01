رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الاثنين، تسجيل 9 وفيات و683 اصابة جديدة بكورونا في كافة المحافظات.

كما أبرزت الصحف تصريحات الرئيس الجزائري المتعلقة بالقضية الفلسطينية وموقفه من التطبيع مع اسرائيل، وتأكيدات على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

- اقتحام الأقصى وإغلاق الحرم الابراهيمي

- 9 وفيات و683 اصابة جديدة بكورونا في كافة المحافظات

- الرئيس الجزائري: القضية الفلسطينية مقدسة ولن نبارك التطبيع مع اسرائيل ولن نكون جزءا منه

- 10 وفيات جديدة بكورونا في اسرائيل والاصابات ترتفع إلى أكثر من 187 ألفا

- آلاف الاسرائيليين يتظاهرون للمطالبة برحيل نتنياهو

- قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

الحياة الجديدة:

- الرئيس الجزائري: القضية الفلسطينية مقدسة ولن نبارك التطبيع مع اسرائيل ولن نكون جزءا منه

- طوباسي يسلم رسالة من الرئيس إلى أساقفة اليونان حول مخاطر الاستيلاء على ممتلكات البطريركية الأرثوذكسية

- 9 وفيات وتسجيل 683 اصابة جديدة بفيروس كورونا

- اشتية: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات

- جمعيات كويتية تؤكد رفضها القاطع للتطبيع مهما كانت الأسباب والمبررات

- الصحة العالمية تقرر إجراء اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

الأيام:

- كورونا: 9 وفيات و683 اصابة جديدة ونسبة التعافي من الفيروس بلغت 69.3%

- 6 وفيات و146 اصابة بكورونا في القدس الشرقية خلال يومين

- الرئيس الجزائري: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءا من التطبيع

- وقفة أمام البرلمان النرويجي رفضا لاتفاقيات التطبيع مع اسرائيل

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى مجددا وجيش الاحتلال يواصل اغلاق الحرم الابراهيمي

- موقع عبري: لقاء في أبو ظبي لبحث إمكانية إعلان تطبيع السودان مع اسرائيل

- 239 اصابة جديدة بكورونا في الأردن و11 وفاة و1006 اصابات في لبنان