الشرطة بغزة تُغلق فجرا حي الصبرة وسط مدينة غزة بالكامل

غزة/سما/



أغلقت الشرطة، فجر اليوم الإثنين، حي الصبرة وسط مدينة غزة، بشكل كامل، وسط انتشار كثيف لعناصرها.

وقررت قيادة الشرطة بغزة منع الدخول والخروج من منطقة الصبرة لمدة 24 ساعة، على أن يجرى فحص شامل للحي مع ساعات الصباح، وفق مصادر محلية.

ومن الجدير ذكره أن الشرطة تشدد وتخفف إجراءاتها تبعاً للخارطة الوبائية، ونتائج المسحات التي أجريت للمواطنين.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون نتائج المسحات التي أخذت من حي الصبرة، إيجابية بنسب مقلقة، لذلك جاء هذا الإجراء، الذي سبقه بساعات تخفيف الحظر على مناطق في شمال القطاع وبمحافظة غزة.

