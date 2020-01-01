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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة برحيل نتنياهو

الإثنين 21 سبتمبر 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة برحيل نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو ورحيل حكومته، رغم الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر مظاهرة اليوم الـ14 منذ انطلاق موجة الاحتجاج الحالية، الرافضة لاستمرار نتنياهو في الحكم بينما يحاكم في ع ملفات فساد، وفي ظل إخفاقات حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

كما تظاهر نحو 300 شخص أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، إضافة إلى عشرات التظاهرات عند تقاطعات طرق رئيسية وجسور في جميع أنحاء البلاد شهدت مشاركة العشرات.

وبحسب المنظمون فإنه تم توزيع نحو 15 ألف سوار على المتظاهرين لتسهيل تنظيم المظاهرة والمحافظة على النظام، فيما قسّمت الشرطة المتظاهرين إلى مجموعات صغيرة في ساحة باريس في القدس، في محاولة لتطبيق قيود كورونا.

وفرضت الشرطة على المتظاهرين ارتداء الكمامات الواقية، فيما عززت من تواجد قواتها في القدس، فيما أغلقت الشوارع المؤدية إلى ميدان باريس أمام حركة المرور.

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