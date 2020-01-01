هندوراس تعلن نقل سفارتها إلى القدس "قبل نهاية العام"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت هندوراس أنها ستنقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس "قبل نهاية العام".

وقال الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز في تغريدة له: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والموافقة على فتح السفارات في تيغوسيغالبا والقدس على التوالي".

وأضاف هيرنانديز: "نأمل أن نتخذ هذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام، طالما سمح الوباء بذلك".

وكانت هندوراس قد افتتحت في ايلول/سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب. وفي شهر أعلن كانون الثاني/يناير الماضي أعلن رئيس هندوراس أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.