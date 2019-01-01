عريقات: نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة

رام الله / سما /

أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بتأكيد قطر القاضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر عريقات، اليوم الأحد، تغريدة مقتضبة على حسابه في موقع "تويتر"، تعليقا على بيان للخارجية القطرية حول القضية الفلسطينية: "نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة".

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته في وقت سابق من الأحد، ثبوت موقف البلاد "إزاء القضية الفلسطينية الذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة".

ويأتي إصدار هذا البيان على خلفية توجه تبلور بين بعض دول الخليج العربية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث وقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام "تاريخيين" معها، في خطوة أثارت استنكارا شديد اللهجة من قبل الجانب الفلسطيني.

وفي هذا السياق قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، إن واشنطن تعتقد أن بإمكانها إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية لها سجل في التعامل مع الجانب الإسرائيلي.