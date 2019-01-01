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مسؤول بجيش الاحتلال: إيران قد تهاجمنا بعملية مماثلة لهجمات أرامكو بالسعودية عام 2019

الأحد 20 سبتمبر 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بجيش الاحتلال: إيران قد تهاجمنا بعملية مماثلة لهجمات أرامكو بالسعودية عام 2019



القدس المحتلة / سما /

 قال قائد عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي إن إيران قد تهاجم إسرائيل بعملية مشابهة لتلك التي هاجمت بها السعودية عام 2019.

وقال ران كوتشاف، قائد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، لصحيفة والا العبرية، إن إيران قادرة على تنفيذ هجوم من اليمن، وإن ما حصل في السعودية يمكن أن يحدث في أماكن أخرى.

وقال كوتشاف، بحسب ما تنقل صحيفة الأيام اليمنية، إن إيران قادرة على نشر قواتها في مواقع مختلفة، بما في ذلك هضبة الجولان، وقد يكون بإمكانها تنفيذ هجوم على إسرائيل على شاكلة الهجوم على منشآت النفط السعودية العام الماضي.

وشدد كوتشاف على أن المشكلة الأساسية لإسرائيل تتمثل في مواجهة تهديدات من مواقع مختلفة بشكل متزامن، بما في ذلك سوريا ولبنان وغزة ولبنان وأماكن أخرى أبعد.

وتتهم دول عدة، من بينها السعودية والولايات المتحدة، إيران بتنفيذ هجمات أرامكو في 14 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لكن طهران نفت ذلك، فيما تبنت جماعة أنصار الله الحوثية العملية وأعلنت مسؤوليتها عنها.

#الجيش الإسرائيلي #السعودية #ارامكو #ايران #اسرائيل

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