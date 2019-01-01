حماس تعلق على تصريحات الرئيس الجزائري بشأن التطبيع مع اسرائيل

غزة / سما /

ثمنت حركة "حماس" موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري: "نثمن في حركة حماس تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطيني".

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ورأى أبو زهري في تصريحات الرئيس تبون "تعبيراً عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل ولن تكون جزءا منها.

وأكد الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن بلاده لن تطبع العلاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أنها لن تبارك أيضا من قام بالتوقيع على اتفاقية سلام مع تل أبيب.

وأوضح تبون أنه "لاحظ نوعا من الهرولة نحو التطبيع"، مضيفا: "نحن لن نشارك في التطبيع، ولن نباركه".

وأضاف الرئيس الجزائري: "القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، وهي أم القضايا ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".