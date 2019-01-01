  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: اصابتان جديدتان بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

الأحد 20 سبتمبر 2020 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: اصابتان جديدتان بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بصفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس بصفوف جالياتنا حول العالم إلى 6098 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة تعاف.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الخامس على التوالي.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3666 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

سفير الدوحة بواشنطن: لا نمانع في تطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ضمن روية حل الدولتين

مسؤول بالجيش الاسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" لإحدى بطاريات القبة على حدود غزة

‏العالول: الرئيس عباس تعرض لضغوط عربية و دولية غير مسبوقة وسنواصل لقاءاتنا مع حماس

تركي الفيصل يكشف أسراراً خطيرة بشأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين

الأخبار الرئيسية

واللا: السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع اسرائيل

شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة

الحية: زيارة الوفد الوزاري لم يتمخض عنها أي شيء يذكر.. وآن الأوان لتحصل غزة على متطلباتها الصحية

شاهد.. الرئيس الجزائري: لن نبارك التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءا منه