الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و1571 إصابة جديدة

القدس المحتلة / سما /

توفي 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,571 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد.

وفي ظل الارتفاع الحاد والمتواصل في وفيات كورونا وفي أعداد الإصابات الخطرة، أشارت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بدعم من وزارة الصحة، يدرس تشديد القيود خلال فترة الإغلاق.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 52,262، بعد تعافي 133,898 (665 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 187,396.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:12 من مساء الأحد، بلغ 16,360؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 3,790 إصابة، بعد إجراء 42,605 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,236 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 643، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 17 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 170 حالة.

ويرقد في المشافي 1,295، بينهم 241 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 50,967 مصابا، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، نقلت القناة الرسمية عن وزير في حكومة نتنياهو، قوله إن "الإغلاق لا يجدي نفعا، علينا تشديد القيود إذا أردنا أن نرى النتائج"، وأشارت القناة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع الحكومة الإسرائيلية أو المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا.

ولفتت القناة إلى أن منسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، يعارض تشديد القيود، بالإضافة إلى وزير المالية، يسرائيل كاتس. وأوضحت أن القيود التي يدرس نتنياهو تشديدها تتعلق بالتجمهر وتقليص نشاط القطاع الخاص والأسواق والتجمعات التجارية.