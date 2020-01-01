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معروف: المطلوب من المواطن التعايش مع الإجراءات الوقائية وليس مع الفيروس

الأحد 20 سبتمبر 2020 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: المطلوب من المواطن التعايش مع الإجراءات الوقائية وليس مع الفيروس



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن حالة الخطر جراء فيروس "كورونا" باقية طالما هناك إصابات داخل المجتمع، مبيناً أهمية رفع درجة الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار "معروف" في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إلى أن سياسات وزارة الصحة في محاصرة الوباء تجدي نفعاً والدليل انخفاض أعداد الإصابات خاصة في محافظة الشمال.

وذكر أنه تتم قراءة الحالة الوبائية بشكل مستمر وبناء عليها يتم اتخاذ إجراءات تخفيف الحظر من عدمه، مشدداً على الحكومة توازن بين عدم حدوث أي انتكاسة في الحالة والبائية وحاجة المواطنين.

وقال: "المطلوب من المواطن التعايش مع الإجراءات الوقائية وليس مع الفيروس، ولا يمكن أن نغامر بالحالات التي تعاني من أمراض مزمنة داخل المجتمع ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ونوه إلى أن انخفاض الإصابات المسجلة أمر إيجابي لكن خصوصية الفيروس وطبيعة العلاقات في مجتمعنا تستدعي عدم الركون أو التراخي في إجراءات الوقاية، مضيفاً "الطمأنينة الزائدة بشأن حصر الوباء ستكون نتائجها وخيمة".

وتابع "هناك زيادة في نسبة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الجائحة مما يهدد القطاع الصحي في غزة، وهناك مساعٍ حثيثة لتوفير جهاز فحص آخر لزيادة عدد العينات لمعرفة طبيعة الحالة الوبائية أكثر داخل قطاع غزة".

وكشف معروف عن أن وزارة الصحة قد انتهت تقريباً من تحديد ملامح الخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #فيروس كورونا

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