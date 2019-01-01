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جنين: هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر السيلاوي

الأحد 20 سبتمبر 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر السيلاوي



جنين / سما /

 كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأحد، الأسير المحرر زياد مطلق سعيد السيلاوي من قرية زبوبا غرب جنين، الذي أفرج عنه يوم الخميس الماضي بعد أن أمضى 17 عاما ونصف العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في حفل التكريم منسق فصائل العمل الوطني، رئيس نادي الأسير راغب أبو دياك، ومدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سياف، ومدير نادي الأسير منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الاسرى علي ابو خضر، وأمين سر حركة فتح في زبوبا حسين جرادات.

وقال أبو دياك إن تكريم الاسير السيلاوي يأتي في اطار الاهتمام والتقدير المعنوي، والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن  على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

من جهته، نقل أبو سيف التهنئة للأسير وعائلته باسم  رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكري لمناسبة الافراج عنه، مشددا على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة ولجميع أبناء شعبنا.

من ناحيته، ثمن جرادات هذه اللفتة الوطنية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ودورهما المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.

ومنح الوفد درع الحرية للأسير السيلاوي، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من أقبية الاحتلال.

#هيئة الأسرى #اسرى محررين

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