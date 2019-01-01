حركة الائتلاف الوطني تثمن مناهضة المملكة المغربية لاتفاقيات التطبيع العربية مع اسرائيل

غزة / سما /

قالت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني على لسان الأمين العام الرفيق محمد مقداد " أننا نقف أمام عظمة الشعب المغربي و جلالة الملك محمد السادس وحكومته بانحناء عز وافتخار ، لما يبذلونه من جهود في رفعة القضية الفلسطينية، ورفضهم للتطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي ، ونخص بالتقدير

(مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب) لتنظيمها فعاليات احتجاجية على قرار التطبيع العربي".

وقال " مقداد " ان هذه المواقف ليست غريبة على شعب مضياف وداعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وان التطبيع مع الاحتلال مرفوض لدى اصغر شبل في المملكة المغربية .

وأفصح "الامين العام" عن علاقة قيادة حركته بالحكومة المغربية وشعبها العريق ، هي علاقة تاريخية ومبنية على أساس الدم والهوية العربية ، بالإضافة لذلك أنه تربط قيادة الحركة بمجموعة العمل من أجل فلسطين في المغرب هي علاقة استراتيجية تهدف إلي وحدة الكفاح العربي في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية .