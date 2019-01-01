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رئيس الوزراء يتسلم تقرير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم للعام 2019 وتقرير مساهمتها في ظل "كورونا"

الأحد 20 سبتمبر 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يتسلم تقرير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم للعام 2019 وتقرير مساهمتها في ظل "كورونا"



رام الله /سما/

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم للعام 2019، وتقريرها الخاص بمساهمتها في ظل أزمة تفشي جائحة "كورونا" للفترة ما بين آذار- تموز 2020، من رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علي زيدان أبو زهري، بحضور الأمين العام للجنة دوّاس دوّاس.

واطّلع رئيس الوزراء من أبو زهري على التطور الذي شهدته اللجنة الوطنية في أدائها لمسؤولياتها ومهامها، وذلك من خلال العمل مع المنظمات الدولية المتخصصة (اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو)، والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات الوطنية الشريكة، من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذها، بالإضافة لما تميزت به من سرعة الاستجابة للتعامل مع التداعيات الثقافية والتربوية والعلمية بعد تفشي فيروس "كورونا" من تبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية، وصولا لنشر التقارير والمبادرات الفلسطينية على الموقع الرسمي لمنظمة "اليونسكو" والمنظمات الأخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة كأحد مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وبدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني، وبالجهد المشترك مع وزارة الثقافة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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