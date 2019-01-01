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"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مبنى مديرية تربية جنوب نابلس

الأحد 20 سبتمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مبنى مديرية تربية جنوب نابلس



نابلس /سما/

 تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مديرية تربية جنوب نابلس، بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA) والتي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و760 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا المشروع جاء لاستبدال مبنى المديرية الحالي؛ لحل مشكلة الاكتظاظ، وبما يضمن توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة والاستغناء عن المباني المستأجرة، وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين من مديري مدارس، ومعلمين، وأولياء أمور، وغيرهم.

وبيّنت أن المبنى الجديد يشتمل على مكاتب إدارية، ومخازن، ومرافق، ومواقف سيارات؛ وهو يستوعب حوالي 150 موظفا، موضحةً أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ الذي تسعى الوزارة لتعزيزه في مشاريعها، بما يسهم في توفير بيئة مريحة وجاذبة.

#التربية والتعليم

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