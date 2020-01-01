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حماس تستنكر تصريحات السفير الأمريكي "ناثان سيلز" حول زيارة هنية للبنان

الأحد 20 سبتمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر تصريحات السفير الأمريكي "ناثان سيلز" حول زيارة هنية للبنان



غزة /سما/

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة تصريحات السفير الأمريكي في وزارة الخارجية ناثان سيلز حول زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للجمهورية اللبنانية، ومهاجمته للحركة وتوصيفها بالتنظيم الإرهابي.

وقالت حماس في بيان الأحد إن هذا تحريض مباشر على الحركة وقادتها، تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه.

وجددت تأكيدها أنها حركة تحرر وطني فلسطيني، تدافع عن حرية شعبها وحقوقه وكرامته في وجه احتلال "صهيوني" عنصري، وهذا حق مكفول لنا بكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

واعتبرت أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال على شعبنا منذ أكثر من سبعين عاما، وكذلك الغطاء الأمريكي سياسيا وعسكريا وماليا لهذا الاحتلال هو مشاركة مباشرة في هذا الإرهاب.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالتوقف عن هذه العربدة وازدواجية المعايير، كما طالبتها باحترام القانون الدولي وحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والكرامة.

#حماس #اسماعيل هنية #ناثان سيلز

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