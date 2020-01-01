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رئيس الوزراء الفلسطيني: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات

الأحد 20 سبتمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات



رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن شرط بقاء قضيتنا وعدم اندثارها وتعزيز برنامجنا السياسي يكمن بالانتخابات، وفي ظل المزاج الوطني الإيجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها".

وأضاف اشتية، خلال لقائه، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "في ظل الظرف السياسي العام الصعب والمعقد والأزمات التي فرضت علينا بالإضافة إلى التطبيع العربي، أولويتنا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة كافة التحديات".

وجدد تأكيده على صون حرية الرأي والتعبير وتعزيزها، وتقبل النقد البنّاء، والعمل عليه، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد أحالت 95 ملف فساد إلى النائب العام هذا العام.

وبحث اشتية مع الوفد العديد من القضايا، وعلى رأسها محاربة فوضى السلاح التي أودت بحياة العديد من المواطنين، مبينا أنه تم الإيعاز للمؤسسة الأمنية ببذل كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهته، ثمن الوفد التوجه نحو إجراء الانتخابات كمطلب وطني لتجديد الشرعيات، وشكر دعم الحكومة الدائم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك يعكس مدى احترامها لحقوق الإنسان وتعزيز دورها في المجتمع.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الانتخابات الفلسطينية

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