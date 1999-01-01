"جودة البيئة" تضبط 4 طيور عوسق في بلدة فقوعة قرب جنين

رام الله /سما/

ضبطت طواقم سلطة جودة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة في محافظة جنين، اليوم الأحد، أربعة طيور من نوع العوسق في بلدة فقوعة، بعد بلاغ تلقته الإدارة العامة للمصادر البيئية من أحد المواطنين.

وأفادت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، بأنه تم تسليم الطيور إلى جمعية طبيعة فلسطين لإعادة تأهيلها وإعادتها إلى موائلها في الطبيعة الفلسطينية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق مقتني الطيور.

وناشدت المواطنين عدم الاعتداء على الحياة البرية الفلسطينية والإبلاغ عن كل من يعبث بحياة الطيور والحيوانات البرية، لما تشكله من حفظ لتوازن النظام البيئي الفلسطيني.

وشددت سلطة جودة البيئة على أنه وحسب المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور، أو نقلها أو التجوال بها، أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

ويذكر أن طائر العوسق ينتمي إلى عائلة الصقريات رتبة الجوارح، وهو من الطيور المقيمة الشائعة في فلسطين، ويمتاز بجناحين طويلين مدببين وذيل طويل متدرج قليلا، حيث يبلغ امتداد الجناحين ما يقارب ٧٠-٧٨ سنتميترا، وهما ذات لون بني مع وجود بقع سوداء من الأعلى، أما أسفل الجناحين والبطن والصدر فاللون رملي مع وجود خطوط سوداء، بينمت يمتاز الرأس والذيل بلونهما الرمادي المزرق مع وجود شريط أسود على الذيل، وتكون الأنثى باهتة وأكبر حجما من الذكر.

ويتغذى العوسق على الحشرات والزواحف والقوارض الصغيرة، ويعتبر من الطيور التي تستخدم في المكافحة الحيوية، ويعيش في المناطق المكشوفة ذات الأشجار والجبال وشبه الصحاري، ويعشش على نتوءات الجروف أو المباني، كما يستخدم أعشاش الطيور الأخرى القديمة.