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طهران تتوعد واشنطن: سنرد ردًا ساحقًا على البلطجة الأمريكية..!

الأحد 20 سبتمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تتوعد واشنطن: سنرد ردًا ساحقًا على البلطجة الأمريكية..!



طهران /سما/

تعقيبًا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات عليها، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن.

وقال روحاني، في تصريح صحفي، إن بلاده سترد ردًا وصفه بالساحق على البلطجة الأمريكية، مشددًا على أن أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه بالرد الصارم.

وأضاف: "لن نخضع أمام جهود أمريكا لفرض سيطرتها"، مشيرًا إلى استعداده للعودة إلى التزاماتنا بالاتفاق النووي إذا التزمت به الدول الموقعة على الاتفاق.

وتابع: "أمريكا وصلت إلى نقطة الفشل وستتحمل تداعيات سلوكها المؤذي وسياسة التنمر ضد الدول"، مبينًا أنها واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي في مسعاها لإعادة فرض العقوبات.

#ايران #حسن روحاني #الولايات المتحدة #عقوبات امريكية

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