وزارة الصحة توضح معايير تصنيف المناطق بحسب الحالة الوبائية

رام الله /سما/

أعلن مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، اليوم الأحد، عن البدء بالعمل بتصنيف المناطق إلى صفراء وخضراء وحمراء تِبعاً للوضع الوبائي، موضحاً المعاييرالتي يتم اعتماد تلك المناطق بحسب الحالة الوبائية.

وأوضح عبد ربه، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن أي منطقة يسجل فيها إصابتين فما دون لكل ألف نسمة يتم تصنيفها خضراء أي مستقرة، فيما المناطق التي يكون فيها عدد الإصابات من 2-5 لكل ألف نسمة تُصنف صفراء أي متوسطة الخطورة، وإذا زاد عدد الإصابات عن 6 لكل ألف نسمة تُصنف حمراء أي عالية الخطورة، الأمر الذي يترتب عليه إجراءات.

وأكد عبد ربه أن هذه المعايير سيتم تقييمها أسبوعياً لكل منطقة بناء على الوضع الوبائي.

واوضح عبد ربه أن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا يومياً هو نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية.