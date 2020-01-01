الحايك يدعو أصحاب الأملاك والعقارات بغزة لمراعاة المستأجرين

غزة /سما/

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، مالكي المحلات "المؤجِرين" في القطاع لمراعاة أصحاب المحلات التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة خاصة مع تواصل أزمة "وباء" كورونا، وتوقف عجلة الاقتصاد وتضرر العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأشار الحايك في تصريح وزعه مكتبه، إلى أن هناك العديد من الاتصالات والمناشدات وصلت من أصحاب المحلات لمساعدتهم، والوقوف بجابنهم في هذه الوقت العصيب.

وأهاب الحايك "المؤجِرين" أن يتفهموا الواقع الاقتصادي الأليم في غزة، وأن يكونوا سندًا وعونًا وتعاضدًا و مراعاة المستأجرين في هذه الظروف الراهنة، نظرًا لإغلاق العديد من المحلات بسبب الحظر، وذلك من خلال خصم عدة أشهر من الإيحار السنوي لأصحاب المحلات التجارية أو تخفيض قيمة الإيجار ومراعاة حال المستأجرين وبالذات أصحاب المهن الحرة والعمال الذين يعملون بأجر يومي.

ودعا بلديات القطاع لمراعاة المستأجرين من أصحاب الأكشاك والاستراحات على شاطئ البحر، والذين توقفت مصالحهم بسبب حالة الإغلاق المستمرة لحتى الآن.

وجدد الحايك دعوته للحكومة بغزة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز صمودهم من خلال اتخاذ العديد من القررات الجرئية لدعم القطاع الخاص والمستهلك معًا.