  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحايك يدعو أصحاب الأملاك والعقارات بغزة لمراعاة المستأجرين

الأحد 20 سبتمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يدعو أصحاب الأملاك والعقارات بغزة لمراعاة المستأجرين



غزة /سما/

 دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، مالكي المحلات "المؤجِرين" في القطاع لمراعاة أصحاب المحلات التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة خاصة مع تواصل أزمة "وباء" كورونا، وتوقف عجلة الاقتصاد وتضرر العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأشار الحايك في تصريح وزعه مكتبه، إلى أن هناك العديد من الاتصالات والمناشدات وصلت من أصحاب المحلات لمساعدتهم، والوقوف بجابنهم في هذه الوقت العصيب.

وأهاب الحايك "المؤجِرين" أن يتفهموا الواقع الاقتصادي الأليم في غزة، وأن يكونوا سندًا وعونًا وتعاضدًا و مراعاة المستأجرين في هذه الظروف الراهنة، نظرًا لإغلاق العديد من المحلات بسبب الحظر، وذلك من خلال خصم عدة أشهر من الإيحار السنوي لأصحاب المحلات التجارية أو تخفيض قيمة الإيجار ومراعاة حال المستأجرين وبالذات أصحاب المهن الحرة والعمال الذين يعملون بأجر يومي.

ودعا بلديات القطاع لمراعاة المستأجرين من أصحاب الأكشاك والاستراحات على شاطئ البحر، والذين توقفت مصالحهم بسبب حالة الإغلاق المستمرة لحتى الآن.

وجدد الحايك دعوته للحكومة بغزة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز صمودهم من خلال اتخاذ العديد من القررات الجرئية لدعم القطاع الخاص والمستهلك معًا.

#علي الحايك #جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

سفير الدوحة بواشنطن: لا نمانع في تطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ضمن روية حل الدولتين

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

‏العالول: الرئيس عباس تعرض لضغوط عربية و دولية غير مسبوقة وسنواصل لقاءاتنا مع حماس

الأخبار الرئيسية

90

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الديمقراطية تهاجم قطر: موقفها يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بقضيتنا وحقوقنا الوطنية

i

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

"الصحة": تسجيل 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا