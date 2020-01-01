الرجوب: الفندقومية بها 200 إصابة بـ"كورونا" وعدد سكانها 2500 نسمة

جنين /سما/

قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، "إن السبب الرئيس لانتشار وباء كورونا في المحافظة هو المخالطة في الحفلات والأعراس وبيوت العزاء، فيما أشار إلى أنه تم رفع الإغلاق عن بلدة عجة، فيما لا تزال بلدة الفندقومية مغلقة بسبب أعداد الاصابات الكبيرة والتي وصلت إلى 200 إصابة مقارنة بعدد سكانها 2500 نسمة.

وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة وصل إلى 845 منها 488 إصابة نشطة و357 حالة تعاف.

وأوضح الرجوب أن انتشار الوباء في محافظة جنين ما زال تحت السيطرة وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتائج المشاورات مع وزارة الصحة والطب والقائي حول الوضع الوبائي في المحافظة.

وناشدت مديرية الصحة في محافظة جنين كافة المواطنين بأخذ كافة أسباب السلامة والوقاية والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة أثناء العمل، للسيطرة على انتشار فايروس كورونا.