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القضاء بغزة: عودة تدريجية لعمل المحاكم بدءا من الاثنين وفق الخارطة الوبائية

الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء بغزة: عودة تدريجية لعمل المحاكم بدءا من الاثنين وفق الخارطة الوبائية



غزة /سما/

صرَّح النَّاطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية بقطاع غزة المستشار إيهاب عرفات أن لجنة - الطوارئ وإدارة الأزمات بالقضاء -  عقدت لقاء اليوم برئاسة المجلس ناقشت فيه خيارات العودة للعمل،  وفقا للمتاح في المحافظات وخلُصت لعدة توصيات مهمة صدر قرار بها عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد الإحاطة بمحدِّدات العودة للعمل من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.

وأكَّد عرفات أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أفصح عن عودة جزئية للنشاط الإداري داخل المحاكم المجاز لها العمل وفقا للخارطة الوبائية المحدَّدة من وزارة الصِّحة بدءًا من الاثنين الموافق (21/9/2020).

وبيَّن أن تفاصيل العودة تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصِّحية، وإتباع التعليمات الطِّبية ومراعاة السن والأمومة وأماكن السكن للموظفين.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الانعقاد الدائم للجنة (الطوارئ والأزمات) لمواجهة التحدِّيات التي أفرزتها جائحة (الكورونا) وبعد اجتماع اليوم الأحد بديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض ومناقشة جملة من التطوُّرات المرتبطة بالخطة التدريجية لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية، وخيارات التعايش وفقا للمحددات والخطة المقدمة من القضاء للجهات العليا وملائمتها للخطة الصحية والحكومية.

وأشار عرفات إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أوعز ببقاء لجنة ( الطوارئ وإدارة الأزمات) في طوْر الانعقاد الدائم لمعالجة تصورات نظر الطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة وطلبات الاستدعاء المقدمة أمام المحكمة الإدارية.

#غزة #السلطة القضائية #محاكم غزة #فيروس كورونا

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