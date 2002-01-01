  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية تهاجم قطر: موقفها يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بقضيتنا وحقوقنا الوطنية

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تهاجم قطر: موقفها يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بقضيتنا وحقوقنا الوطنية



غزة /سما/

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما جاء في البيان الأميركي- القطري، حول "صفقة ترامب- نتنياهو"، حلاً للقضية الفلسطينية، بأنه يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويتعامى عن أن "صفقة ترامب- نتنياهو"، إنما تستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، على حساب المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وباقي الشعوب العربية.

وقالت في بيان صحفي، إن "صفقة ترامب-نتنياهو"، تقوم على أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الاستيطان قانوني ومشروع، وحق سيادي لإسرائيل، إلى جانب حقها المزعوم في ضم الأغوار وشمال البحر الميت، أي ما يساوي أكثر من ثلث الضفة الفلسطينية، إلى جانب شطب حق العودة للاجئين، وحل وكالة غوث اللاجئين، ووقف خدماتها وبرامجها لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأضافت الجبهة: إن الموقف القطري على طرفي نقيض من موقف الإجماع الوطني لشعبنا بقواه السياسية والحزبية والشعبية ومؤسساته الرسمية في رفض "صفقة ترامب- نتنياهو"، رفضاً تاماً، ومواصلة النضال من أجل حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما ينتهك الموقف القطري مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) التي دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة، بعدوان حزيران/ يونيو 67.

وأضافت الجبهة، أن البيان الأميركي- القطري، ينسف قرار مجلس الأمن رقم 2334 في إدانته الاستيطان الإسرائيلي، واعترافه بالحالة القانونية للأرض الفلسطينية، أرضاً محتلة من قبل دولة إسرائيل، كما ينتهك القرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، عضواً مراقباً في المؤسسة الدولية.

ودعت الجبهة دولة قطر إلى التراجع عما جاء في البيان المشترك مع إدارة ترامب، وصياغة مواقفها بما ينسجم مع مصالح شعبنا وحقوقه، كما صاغها بنضاله الدائم، وكما اعترفت له بها الشرعية الدولية في مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية، وباقي المؤسسات الدولية.
 

#الجبهة الديمقراطية #قطر #صفقة القرن #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

سفير الدوحة بواشنطن: لا نمانع في تطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ضمن روية حل الدولتين

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

‏العالول: الرئيس عباس تعرض لضغوط عربية و دولية غير مسبوقة وسنواصل لقاءاتنا مع حماس

الأخبار الرئيسية

90

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

i

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

"الصحة": تسجيل 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصدر : الاحتلال يتعنّت ولم يُبد أي جدية في ملف صفقة تبادل الأسرى