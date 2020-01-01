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تعليم غزة يستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح الدراسية

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة يستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح الدراسية



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الأحد، عند استئناف استقبال الطلبة الراغبين بالتقديم للمنح الدراسية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه ستفتح أبوابها للطلبة غداً الاثنين، إضافة للأيام المعلنة وهي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.

وذكرت أن استقبال الطلبة في مقرها الكائن في تل الهوا غرب مدينة غزة سيكون من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وبينت أنها حريصة على توفير الخدمة للأهالي وتسهيل معاملاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لافتةً إلى أنها تتبع في العمل جميع الإجراءات والتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وذكرت أنه يجري تصديق شهادات الثانوية العامة في مقر الوزارة الرئيس بغزة ومقرات مديريات التعليم في محافظات قطاع غزة، وتتم خدمات المنح الدراسية في مقر الوزارة الرئيس بغزة.

أما بخصوص خدمات تصديقات شهادات الجامعات والتعليم العالي فتتم في مقر الوزارة الرئيس بغزة ومكتب خانيونس في مقر الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا .

وخلال تلقيهم الخدمات أشاد الطلبة والجمهور بدور الوزارة في استئناف خدمات تصديق الشهادات والمنح  بالرغم من  ظروف فايروس كورونا إلا أن فرق التعليم تعمل في الميدان لخدمة شعبنا.

#غزة #التربية والتعليم #فيروس كورونا

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