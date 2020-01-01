أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا بغزة

غزة /سما/

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن الوصول لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا يتطلب أن يكون عدد المتعافين من المرض خلال كل 24 ساعة أكثر بكثير من المصابين.



وشدد أبو سليمة في تصحات لاذاعة الاقصى، أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة السيطرة على فيروس (كورونا) ولم يتم الوصول إلى مرحلة ما قبل التعايش.



وذكر أن الأيام القادمة، ستشهد إعادة النظر في استئناف إجراء العمليات الجراحية المجدولة، مؤكداً أنه يتم حالياً إجراء العمليات الطارئة، وشبه الطارئة.



وبين أنه يتم أخذ مسحات لكل من يدخل مجمع الشفاء، للتأكد من عدم إصابتهم وسلامة الطواقم الطبية والمرضى، موضحاً أن أقسام غسيل الكلى والطوارئ والولادة، تعمل طبيعياً ولا تغير عليها في ظل الجائحة.



وقال: "هناك مؤشرات تدلل على أن الوضع بغزة ما زال جيداً من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات، والاستقرار الكبير في حالات المصابين".



وأشار إلى الوفيات جراء الفيروس لا تزال من أصحاب الأمراض المزمنة، فيما لا يوجد عدد كبير في غرفة العناية المركزة المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي.



ولفت إلى أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا كانت ذات أعراض بسيطة، وكثير منها تعافى وأن "المؤشرات تدلل على خير قادم لغزة، وهذا لا يعني بألا نلتزم بإجراءات الوقاية".



وتابع: "يجب أن يكون عندنا نمط حياة نسير عليه، وهو ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والنظاف الشخصية، ومن دون ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق".



