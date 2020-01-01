  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا بغزة

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا بغزة



غزة /سما/

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن الوصول لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا يتطلب أن يكون عدد المتعافين من المرض خلال كل 24 ساعة أكثر بكثير من المصابين.

وشدد أبو سليمة في تصحات لاذاعة الاقصى، أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة السيطرة على فيروس (كورونا) ولم يتم الوصول إلى مرحلة ما قبل التعايش.

وذكر أن الأيام القادمة، ستشهد إعادة النظر في استئناف إجراء العمليات الجراحية المجدولة، مؤكداً أنه يتم حالياً إجراء العمليات الطارئة، وشبه الطارئة.

وبين أنه يتم أخذ مسحات لكل من يدخل مجمع الشفاء، للتأكد من عدم إصابتهم وسلامة الطواقم الطبية والمرضى، موضحاً أن أقسام غسيل الكلى والطوارئ والولادة، تعمل طبيعياً ولا تغير عليها في ظل الجائحة.

وقال: "هناك مؤشرات تدلل على أن الوضع بغزة ما زال جيداً من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات، والاستقرار الكبير في حالات المصابين".

وأشار إلى الوفيات جراء الفيروس لا تزال من أصحاب الأمراض المزمنة، فيما لا يوجد عدد كبير في غرفة العناية المركزة المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا كانت ذات أعراض بسيطة، وكثير منها تعافى وأن "المؤشرات تدلل على خير قادم لغزة، وهذا لا يعني بألا نلتزم بإجراءات الوقاية".

وتابع: "يجب أن يكون عندنا نمط حياة نسير عليه، وهو ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والنظاف الشخصية، ومن دون ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق".

 

#غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

فتح: تبني قطر لصفقة القرن خطير وهي تهرول مع قافلة المطبعين مع اسرائيل

سفير الدوحة بواشنطن: لا نمانع في تطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ضمن روية حل الدولتين

أيفون سرسك قتلها انفجار بيروت.. كيف ساهمت وعائلتها في دعم المشروع الصهيوني؟

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

الأخبار الرئيسية

i

الرقابة العسكرية فشلت في اخفاء هويته.. الكشف عن رجل الموساد الذي اغتال عماد مغنية

ملياردير إسرائيلي يفجر "فضيحة" حول كواليس التطبيع

"الصحة": تسجيل 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصدر : الاحتلال يتعنّت ولم يُبد أي جدية في ملف صفقة تبادل الأسرى

‏العالول: الرئيس عباس تعرض لضغوط عربية و دولية غير مسبوقة وسنواصل لقاءاتنا مع حماس