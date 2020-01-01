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الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض 3 حفلات زفاف في جنين

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض 3 حفلات زفاف في جنين



جنين /سما/

 فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس  3 تجمعات لحفلات زفاف وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من فيروس كورونا وذلك في محافظة جنين .                

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة انه وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 3 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة ، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية  إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات.

وأضافت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات

#الشرطة #فيروس كورونا

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