اللواء حازم عطا الله : وظفنا جميع امكانياتنا لمواجهة وباء كورونا .

رام الله /سما/

اكد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ان منظومة الامن الفلسطيني ادت دورا مهما في توظيف كافة الامكانيات للحصول على معدات الوقاية والحماية للمواطن منذ بدء الجائحة .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة التقى اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله، عبدالغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة واعضاء الغرفة وبعض التجار وسيدات ورجال الاعمال وذلك لنقاش تاثير جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والامني في فلسطين.

ورحب العطاري باللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العميد حقوقي علاء شلبي وعدد من التجار وسيدات ورجال الاعمال في مقر الغرفة.

اشاد العطاري بالدور الهام الذي يقوم به جهاز الشرطة للعمل على الحد من انتشار فايروس كورونا.

و كما اكد اللواء عطا الله على حرص الشرطة على توفير كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة من اجل تحقيق الامن والاستقرار للمواطن الفلسطيني وحمايته من وباء فيروس كورونا مؤكدًا على اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من اجل تعزيز السلامة الوقائية ومنع انتشار وباء فيروس كورونا .

واكد نائب رئيس الغرفه السيد محمد النبالي ابو زيد على الالتزام الحديدي من قبل التجار في اتباع اجراءات السلامه العامه، والتي بدورها تمنع اتخاذ قرار اي اغلاقات.

ودعا الجميع للتعاون من اجل تطبيق القانون واجراءات الوقاية والتقيد بالكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس حتى لا نصل الى الاغلاق الشامل الذي لا يتمناه الجميع.

ومن ثم قام التجار وسيدات ورجال الاعمال بطرح بعض الاستفسارات والاسئلة والتي هدفها الموائمه ما بين الوضع الصحي والاقتصادي.