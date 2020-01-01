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العمل بغزة: لا علاقة لنا بما يصدر عن الوزارة بالضفة بشأن مساعدات العمال

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة: لا علاقة لنا بما يصدر عن الوزارة بالضفة بشأن مساعدات العمال



غزة /سما/

أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، موسى السماك إنه لا علاقة للوزارة بما يصدر عن وزارة العمل بالضفة حول صرف منح لنحو 68 ألف عامل عاطل عن العمل بواقع 700 شيقل لكل مستفيد.

وأوضح السماك في تصريحات له اليوم الأحد، أن غزة ليس لها اي نصيب من هذه المساعدات للأسف ونأمل أن يكون ذلك غير دقيق.

وأضاف: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الوزارة بالضفة ونتابع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً "هناك تهميش واضح لغزة في جميع المشاريع التي تتبناها وزارة العمل بالضفة".

وأشار إلى أنه وزارته ليس لديها اي معلومات حول المشاريع التي أعلنت عنها وزارة العمل بالضفة حول دعم 100 منشأة صغيرة نصيب غزة منها 25 منشأة بواقع 5 ألاف دولار تكلفة كل واحدة.

#وزارة العمل #قطاع غزة #صندوق وقفة عز #فيروس كورونا #مساعدات نقدية

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