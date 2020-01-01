أبو عصب: الاحتلال يستنزف المحررين المقدسيين باستمرار ملاحقتهم

القدس المحتلة /سما/

كد رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب أن ملاحقة الاحتلال للمحررين المقدسيين في لقمة عيشهم ومصادرهم المادية، يستنزف مصادر عيشهم.

وقال أبو عصب، إن الإجراءات الظالمة التي تمارس بحق المحررين المقدسيين، تهدف لطردهم وترحيلهم عن المدينة المقدسة، وتفريغها من أهلها.

وأشار إلى أن هناك ملاحقة يومية ممنهجة من قبل أذرع الاحتلال المختلفة للمحررين في القدس وكذلك الناشطين الميدانيين، من جوانب أمنية وسياسية واقتصادية، فتارة تكون الملاحقة من قبل بلدية الاحتلال، وتارة أخرى من قبل الشرطة والمخابرات والصحة والتعليم.

وبيّن أن الاحتلال يصادر المقتنيات الخاصّة بالمحررين ومصروف أطفالهم اليومي، مضيفًا أن هناك ضررًا مباشرًا يقع على المحررين وعائلاتهم من خلال هذه السياسة العنصرية، ويمتد ليشمل نفسياتهم وقدرتهم على مواجهة تحديات الحياة.